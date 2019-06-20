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Законопроект о выплатах уволенным работникам внесен в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому потерявшие работу из-за сокращения штата или в связи с ликвидацией предприятия будут получать от работодателей выплаты в течение двух-трех месяцев, сообщает RNS.

«Установить обязанность работодателя по сохранению среднего месячного заработка на период трудоустройства работника, уволенного в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников, за второй месяц после увольнения, а также при наличии решения органа службы занятости населения за третий месяц после увольнения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На работодателя возлагается обязанность выплатить уволенному работнику выходное пособие в размере средней зарплаты и выплачивать его в течение 2-3 месяцев вплоть до трудоустройства.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях уволенный сотрудник имеет право на выплаты от 2 до 6 месяцев, если такое решение примет служба занятости.

По действующем законодательству уволенный работник имеет право на выплаты в течение максимум 2 месяцев периода трудоустройства, в случае ликвидации предприятия выплаты не предусмотрены.

Законопроект обсуждался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая. Напомним, Конституционный суд РФ указал, что в действующем законодательстве отсутствует механизм, обеспечивающий равные условия гарантий в виде сохранения заработка на период трудоустройства для всех работников, трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с ликвидацией организации. Чтобы исправить несправедливость, Минтруд подготовил поправки к законодательству, которые устанавливают соответствующие гарантии.

Профсоюзная сторона отметила, что представленные Минтрудом формулировки законопроектов не идеальны, но доработать их можно будет и при обсуждении в Госдуме.

«Все это должно стать серьезным толчком для восстановления страховых принципов защиты от потери работы. Но мы говорим об этом уже 10 лет и еще 10 лет говорить можем. А пока надо защитить интересы конкретных увольняемых работников», - заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.