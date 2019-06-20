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Умер актер Андрей Харитонов

Известный российский актер Андрей Харитонов умер в воскресенье, 23 июня на шестидесятом году жизни. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на режиссера Виталия Манского.

«Не стало Андрея Харитонова. Это фото я сделал ровно 40 лет назад, во время съемок "Овода" во Львове, когда мы с Андреем только познакомились. После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым. Жизнь такая штука... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит», - написал Виталий Манский в социальных сетях.

По сообщениям СМИ, в последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием.

Андрей Харитонов родился в 1959 году. В кино дебютировал в 1980 году ролью Овода в одноименном фильме, снискавшей ему популярность. Харитонов сыграл более тридцати ролей, в том числе в фильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Тайна "Чёрных дроздов"», «Человек-невидимка», «Следствие ведут знатоки», «Любить по-русски-3: Губернатор», «Самый лучший фильм-2» и др.