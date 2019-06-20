В России и мире

Почти половина россиян не поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю

Почти половина граждан России (48%) высказалась против перехода на четырехдневную рабочую неделю. По мнению 37% опрошенных ВЦИОМ респондентов, сокращение трудовых дней не будет иметь положительных последствий и приведет к снижению зарплаты, пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. По его мнению, к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс.

«Идея четырехдневной рабочей недели скорее не поддерживается россиянами (48%) в качестве альтернативы классической пятидневке. К такому переходу положительно отнеслись бы около трети опрошенных (29%), в основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%) и 25-34-летние граждане (39%)», - говорится в исследовании ВЦИОМ.

К положительным последствиям сокращения рабочей недели россияне отнесли улучшение здоровья (22%), возможность больше времени проводить с семьей (17%) и заниматься личной жизнью (11%). Среди отрицательных последствий респонденты отметили снижение заработной платы (43%), процветание вредных привычек (14%) и падение производительности труда (7%). При этом на прямой вопрос о том, приведет ли сокращение трудовой недели к понижению зарплат, 82% россиян ответили, что «скорее согласны» с данным утверждением.

«Перспектива радикального - на 20% - сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян. Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения - пенсионеров и селян. Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью», - так прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в июне 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.