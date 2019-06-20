В России и мире

Около 60% россиян считают, что советская власть заботилась о простых людях

Более половины россиян (59%) считают основной характерной чертой советской эпохи заботу государства о простых людях, об этом пишет «Интерфакс».

Согласно результатам социологического исследования, другими позитивными моментами в жизни СССР опрошенные считают отсутствие межнациональных конфликтов (46% респондентов), успешное развитие экономики и отсутствие безработицы (43% участников опроса).

Более трети россиян (39%) убеждены, что для советского периода было характерно постоянное улучшение жизни людей. 31% опрошенных считают, что отечественные наука и культура во времена СССР занимали самые передовые позиции в мире.

В свою очередь, у каждого четвертого россиянина (24%) жизнь во времена СССР ассоциируется с очередями и дефицитом, отмечают социологи. При этом 17% респондентов называют в числе негативных проявлений изоляцию страны от внешнего мира, невозможность выезжать за рубеж (в 2000 году так считали 25% опрошенных), отмечают в исследовании.