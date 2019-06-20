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В России и мире

Путин продлил действие продуктового эмбарго до конца года

24.06.2019 14:46|ПсковКомментариев: 0

Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго, ограничившего импорт продуктов в Россию. Запрет на ввоз «санкционки» продлен до конца 2019 года, сообщает РБК.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. «Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560», - говорится в документе.

Напомним, продуктовое эмбарго в отношении ряда западных стран было введено Россией в 2014 году. Оно стало ответом на санкции США и стран ЕС, введенные после присоединения Крыма. В список продовольствия, ввоз которого в Россию запрещен, входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. В то же время физическим лицам разрешен ввоз продуктов для личного пользования при условии, что их общий вес не превышает 5 кг.

Ранее о необходимости продления на год продовольственного эмбарго заявлял премьер Дмитрий Медведев. Глава кабмина напомнил, что санкции Запада, ответом на которые стало эмбарго, до сих пор не сняты. «С учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае имею в виду 2019 год», - заявлял Медведев.

Санкции ЕС в отношении России делятся на персональные санкции (в отношении политиков, бизнесменов и компаний, обвиняемых в причастности к нарушению территориальной целостности Украины), ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя (запрет на работу компаний и финансовых учреждений на этих территориях) и секторальные санкции в отношении российской экономики. Действие персональных санкций Евросоюза в марте было продлено до 15 сентября 2018 года. В июне были продлены на год и санкции в отношении Крыма и Севастополя. Срок действия секторальных санкций должен был истечь 31 июля, однако 5 июля, после саммита ЕС, они также были продлены до января 2019 года.

Теги: #санкции
Источник: Псковская Лента Новостей
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