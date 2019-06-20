В России и мире

Названы регионы с самым высоким уровнем наркомании

Специалисты «Трезвой России» назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают «Известия» со ссылкой на данные организации. Для составления рейтинга использовали официальную статистику Росстата, Минздрава и МВД, в том числе информацию о количестве умерших от передозировки наркотиками и психотропными веществами.

Лидерами антирейтинга стали Московская и Челябинская области, а также Хакасия. По данным «Трезвой России», за год ситуация в этих регионах ухудшилась.

Самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Как подчеркивается в документе, цель рейтинга - предложить правительству и Совфеду разработать комплексную систему защиты здоровья граждан от наркотической угрозы.