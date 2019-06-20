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Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании «Транс Лайн», которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел. Предварительные слушания назначены на 1 августа, сообщает РИА Новости. При этом в пресс-службе BlaBlaCar отказались дать изданию комментарий.

Межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» в ноябре 2018 года уже просила Таганский суд запретить BlaBlaCar. Она обвинила сервис в помощи нелегальным перевозчикам. По мнению истцов, водители, используя BlaBlaCar, уходят от налогов и не несут расходов на обеспечение безопасность пассажиров.

Иск вернули из-за неподсудности дела данному суду.

В BlaBlaCar, комментируя тогда отказ Таганского суда Москвы рассматривать иск, отметили, что истцы недопонимают специфику деятельности компании.

BlaBlaCar - крупнейший в мире сервис поездок с попутчиками. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014-м сервис был запущен в России. В январе этого года компания вышла на автобусный рынок, запустив платформу BlaBlaCar Pro для регулярных автобусных перевозчиков.