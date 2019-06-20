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«Почта России» направила 3 млрд рублей на ремонт 3 тыс. почтовых отделений в 2018 году

Компания «Почта России» инвестировала 3 млрд рублей в обновление 3 тыс. отделений почтовой связи в 2018 году, сообщил журналистам в понедельник заместитель генерального директора по операционному управлению «Почты России» Михаил Волков на конференции всемирной почтовой ассоциации PostEurop в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

«В рамках глобальной модернизации в 2018 году в сети проведен ремонт более чем в 3 тыс. отделений почтовой связи. Общая сумма инвестиций предприятия составила 3 млрд рублей», - сказал Волков.

Почта России - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 335 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает более 433,3 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет около 3,2 трлн рублей (пенсии, платежи и переводы).