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Минстрой изменит 12 сводов правил для создания комфортного жилья

Министерство строительства и ЖКХ РФ считает необходимым переложить стандарт комплексного развития территорий в нормативно-правовую базу, пишет «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Владимир Якушев.

Разработанный документ призван обеспечить людям комфортное проживание. Чтобы человек при покупке жилья был уверен, что получит не только квартиру, но и комфортную среду в целом: двор, подъезд, инфраструктуру на первых этажах.

Согласно стандарту, сформулированы предложения по актуализации 12 сводов правил, шести ГОСТов и шести санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН).

«Сейчас важно, чтобы этот стандарт был переложен в нормативно-техническую базу, то есть в своды правил. Эта работа уже идет», - уточнил Владимир Якушев.