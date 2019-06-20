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В России и мире

Умерла вдова Олега Ефремова Алла Покровская

25.06.2019 14:55|ПсковКомментариев: 0

Умерла актриса театра и кино, профессор и театральный режиссер Алла Покровская, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова.

Народная артистка РСФСР скончалась на 82-м году жизни сегодня, 25 июня.

Алла Покровская снялась в десятках фильмов, в числе которых «Июльский дождь», «Такая короткая долгая жизнь», «Дневной поезд», «12 стульев», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и многие другие. Ее последней ролью в кино стала роль матери певца Владимира Высоцкого в байопике 2011 года «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Алла Покровская была супругой актера и режиссера Олега Ефремова. Их сын Михаил, а также внуки Николай и Никита тоже выбрали актерскую профессию.

Источник: Псковская Лента Новостей
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