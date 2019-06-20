В России и мире

Назван самый агрессивный город России

Самым агрессивным городом России стал Ростов-на-Дону. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего в 25 городах опроса маркетингового агентства Zoom Market, пишет «Лента.ру».

Вторую строчку в рейтинге заняла Москва, третье — Челябинск. На четвертое место попала Казань (Республика Татарстан), на пятое — Элиста (Республика Калмыкия). В первую десятку также вошли Махачкала (Республика Дагестан), Воронеж, Пермь, Омск и Волгоград. На последней, 25-й строчке списка, находится Симферополь. Санкт-Петербург занял 23 место, Сочи — 24-е.

В опросе приняли участие около трех тысяч человек. Их спрашивали, считают ли они себя агрессивными, как часто они проявляют агрессию и как часто агрессию проявляют в их отношении.