В России и мире

Еще одна страна стала доступнее для россиян

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Мальдивской Республики Абдулла Шахид подписали соглашение о введении безвизового режима между двумя странами. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Договор был подписан в Москве во время первого в истории визита министра иностранных дел Мальдив в Россию.

В 1995 году между двумя странами было подписано соглашение о воздушном сообщении, а с 2010 года выполняются регулярные рейсы из Москвы в столицу Мальдивской Республики город Мале.

В 2018 году страну посетили около 40 тысяч российских туристов.