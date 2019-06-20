Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Что нам стоит дом построить
Гибкая линейка Yota
Зачем сапогам полоска?
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Про заграничную недвижимость депутатов
Штрафы выше — город чище
Телефон прямого эфира 56-73-72
Ганза. Схема перекрытия дорог
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Олег Брячак против АЗС
Ганзейские дни. Программа
 
 
 
ещё В России и мире 20.06.2019 14:361 Владимир Путин рассказал, где заканчиваются границы его терпения 26.06.2019 09:000 В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия 26.06.2019 08:130 На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом 25.06.2019 20:301 Еще одна страна стала доступнее для россиян 25.06.2019 20:102 Назван самый агрессивный город России 25.06.2019 14:550 Умерла вдова Олега Ефремова Алла Покровская
 
 
 
Самое популярное 24.06.2019 11:117 Эксперты по безопасности потребовали прекратить свободную продажу пневматики 23.06.2019 12:433 К 12:00 за кандидатов от «Единой России» в областное Собрание проголосовали более 250 псковичей 24.06.2019 13:011 В первой половине Ганзейских Дней в Пскове ожидаются дожди 24.06.2019 11:334 Стали известны предварительные причины, по которым гдовский подросток убил мать друга 24.06.2019 21:360 Переход на онлайн-кассы для ИП без наемных работников отложен до 1 июля 2021 года
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия

26.06.2019 09:00|ПсковКомментариев: 0

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «РИА Новости».

По его словам, дети стали раньше взрослеть, поскольку у них появилось больше возможностей и сильно поменялись способы коммуникации. «Мы не можем этого не замечать и не можем с этим не работать», — отметил он.

При этом Бугаев пояснил, что на данный момент трудно дать точный ответ на вопрос, действительно ли назрел момент для смещения возраста зрелости. Он пояснил, что для этого надо «очень четко просчитать все последствия», которые повлечет да собой решение об изменении возрастных границ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
27 июня в Пскове стартуют Ганзейские дни. Как вы оцениваете результаты 6-летней подготовки города к международному фестивалю?
В опросе приняло участие 1683 человека
26.06.2019, 10:380 Коровы «без документов» и субпродукты не прошли ветеринарный контроль на границе в Псковской области 26.06.2019, 10:370 Кинологи Псковской таможни и их четвероногие друзья удивили курсантов своими умениями 26.06.2019, 10:340 В Ботаническом саду после ремонта заработал фонтан 26.06.2019, 10:300 Олег Брячак станет гостем программы «Гайд-парк»
26.06.2019, 10:232 Проезд в общественном транспорте Пскова может подорожать до 27 рублей 26.06.2019, 10:170 Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте» 26.06.2019, 10:080 Силовики региона готовы к обеспечению безопасного отдыха жителей и гостей Пскова в Ганзейские дни 26.06.2019, 09:550 Псковские профактивисты на «Ладоге» готовятся к защите своих проектов
26.06.2019, 09:485 Обновленный стадион «Машиностроитель» в Пскове получит в шесть раз больше энергомощности 26.06.2019, 09:401 В Великих Луках прокурор добился выплаты социального пособия сироте 26.06.2019, 09:250 Три лесных пожара зарегистрировано в Псковской области за минувшие сутки 26.06.2019, 09:150 58-летний мужчина получил травмы в результате ДТП в Островском районе
26.06.2019, 09:050 Бывший завхоз Дедовичского районного центра досуга осуждена за мошенничество 26.06.2019, 09:000 В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия 26.06.2019, 08:480 В великолукском СНТ «Озерное» поджог стал причиной масштабного пожара 26.06.2019, 08:460 Псковское Пограничное управление предупреждает об увеличении пассажиропотока на Шумилкино и Куничиной Горе в преддверии Ганзы
26.06.2019, 08:354 Российских водителей могут лишить прав за грязные номера 26.06.2019, 08:250 В Ганзейские дни Псковский музей приглашает на экскурсии 26.06.2019, 08:130 На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом 26.06.2019, 08:002 Чтобы помогать на Ганзе, псковичи даже брали отпуск - координатор подготовки волонтеров в Псковском филиале РМАТ
26.06.2019, 06:567 Центр Пскова перекроют сегодня с 8 часов утра 25.06.2019, 22:100 Псковский политехнический колледж представит свой «столярный двор» на Ганзейском празднике 25.06.2019, 22:000 Заместитель губернатора Василий Осипов проинспектировал строительство школы в Дно 25.06.2019, 21:450 29 июня «Псков-747» сыграет с «Луки-Энергией»
25.06.2019, 21:350 Житель Плюсского района получил штраф за публичное оскорбление инспектора ГИБДД 25.06.2019, 21:150 Семь педагогов псковского кванториума стали наставниками летних смен проектной школы «ЮниКвант» 25.06.2019, 21:070 С 27 по 30 июня «Псковпассажиравтотранс» организует спецмаршруты и дополнительные остановки 25.06.2019, 21:000 Псковские полицейские провели учения по поддержанию безопасности во время массовых мероприятий
25.06.2019, 20:500 Престольный праздник в честь прп.Онуфрия Мальского прошел в деревне Малы. ФОТО 25.06.2019, 20:400 Около 3 тыс. рублей похитил неизвестный из тумбочки в общежитии великолукского техникума 25.06.2019, 20:301 Еще одна страна стала доступнее для россиян 25.06.2019, 20:200 На год осужден 58-летний житель поселка Заплюсье за очередное вождение в нетрезвом виде
25.06.2019, 20:150 ОАО «Псковжилстрой» станет участником «Выставки промышленников Псковской области» 25.06.2019, 20:103 Назван самый агрессивный город России 25.06.2019, 20:020 Росреестр напоминает о том, как получить информацию об объекте недвижимости 25.06.2019, 19:350 Плюсского вора помог вычислить утерянный на месте преступления мобильный телефон
25.06.2019, 19:250 О княжеском роде Шаховских и усадебном быте расскажут на беседе при храме св.князя Александра Невского 25.06.2019, 19:060 Предприниматели из Печор и Опочки теперь смогут использовать кассы без подключения к интернету 25.06.2019, 18:570 Псковский Росреестр: если землю не продать, от нее можно отказаться 25.06.2019, 18:413 ПсковГУ: Новая стратегия - новые приоритеты
25.06.2019, 18:350 Завтра в галерее «Дом на Набережной» открывается выставка «Здравствуй, Ганза!» 25.06.2019, 18:220 Продолжаются поиски 77-летнего псковского пенсионера, страдающего потерей памяти 25.06.2019, 18:000 Завтра в Псковской области ожидается до +23 градусов и дожди 25.06.2019, 17:521 Наталья Ильина: ПсковГУ ждут трансформации в образовательной, научной, инфраструктурной, кадровой и международной деятельности
25.06.2019, 17:480 В восьми сельских школах Псковской области откроются образовательные центры «Точка роста» 25.06.2019, 17:460 Последний урок учителя Бологова 25.06.2019, 17:450 90 спортсменов приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и гонкам на байдарках в Пскове 25.06.2019, 17:281 Псковские таможенники не в полном объеме декларировали имущество и доходы
25.06.2019, 17:200 Дипломные работы студентов ПсковГУ преобразуются в социально-значимые проекты  25.06.2019, 17:120 Увидеть любимые спектакли Псковского театра кукол смогут псковичи в Кутузовском сквере 25.06.2019, 17:050 Великолучанин поверил интернет-мошенникам и лишился 5 тыс. рублей 25.06.2019, 16:490 179 заявлений уже подано в приемную комиссию ПсковГУ
25.06.2019, 16:463 Фотофакт: Рядом с храмом в Крестах у дерева сломался большой сук 25.06.2019, 16:440 Житель Плюсского района оштрафован на 25 тыс. рублей за приобретение и хранение наркотиков 25.06.2019, 16:373 Освоить вейкбординг смогут молодые люди в «Вейк Луки Парке» 26 июня 25.06.2019, 16:280 Выиграть продуктовый набор творожных паст от «Прасковьи Молочковой» могут участники конкурса репостов
25.06.2019, 16:260 ПсковГУ: Необходимо, чтобы молодежь стала инициатором всех изменений в регионе 25.06.2019, 16:160 Стала известна программа международного фестиваля средневековой культуры «Псковская Ганза» 25.06.2019, 16:120 Объявлен прием заявок на грантовый конкурс для семейных животноводческих ферм 25.06.2019, 16:090 Подданный Великобритании выдворен за пределы России псковскими судебными приставами
25.06.2019, 15:550 27 июня псковские судебные приставы проведут прием граждан 25.06.2019, 15:450 Мошенники обманули 82-летнего великолучанина на 90 тыс. рублей 25.06.2019, 15:420 Главы сельских поселений Псковского района получили 10 представлений о нарушении требований противодействия коррупции 25.06.2019, 15:410 «Собственной персоной» с врио ректора ПсковГУ Натальей Ильиной. ВИДЕО
25.06.2019, 15:394 Взятку в размере 1000 долларов пытался предложить иностранец сотруднику псковской таможни 25.06.2019, 15:351 Нестандартную программу представит на Ганзе Псковский симфонический оркестр - Елизавета Барышникова 25.06.2019, 15:332 Участником «Выставки промышленников Псковской области» станет «Фабрика Мороженого» 25.06.2019, 15:242 Наталья Ильина: Если в ПсковГУ будут случаи коррупции, мы с ними будем жестко разбираться
25.06.2019, 15:180 «Очень громкой премьерой» завершится театральный сезон в Псковском театре драмы 25.06.2019, 15:110 Совратившего несовершеннолетнюю в Псковском районе освободили от уголовной ответственности 25.06.2019, 15:020 В ПсковГУ запустят международные сетевые программы 25.06.2019, 14:550 Умерла вдова Олега Ефремова Алла Покровская
25.06.2019, 14:410 Юных художников из Псковской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе детских комиксов 25.06.2019, 14:361 В Пскове модернизируют систему водоотведения 25.06.2019, 14:250 Принудительное лечение назначили использовавшему топор при грабеже псковичу 25.06.2019, 14:181 В ПсковГУ будет создан единый ресурсный центр добровольчества
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.