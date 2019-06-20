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Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству

Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Медиазону».

По словам чиновницы, «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины». Она отметила, что «чем раньше она [девочка] начнет рожать детей, тем больше шансов, что она больше их родит, во-первых, и тем больше шансов, что она вообще родит».

Арсенина также подчеркнула, что матери не должны осуждать дочерей, если те забеременели в раннем возрасте вне брака. Чиновница добавила, что ребенок — это «дар, который в жизни бывает, может быть, один раз».