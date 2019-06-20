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Александр Козловский: Без наведения строжайшего порядка в сфере обращения с отходами нам грозит экологическая катастрофа

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский поделился мнением, что без порядка в сфере обращения с отходами людям грозит экологическая катастрофа. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата, такой комментарий парламентарий дал в отношении законопроекта, который, рамках пленарного заседания депутатов Госдумы РФ, приняли в первом чтении. Этот законопроект предусматривает создание федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности. Ее соблюдение будет обязательным условием для всех участников системы обращения с высокоопасными отходами.

Схема будет включать сведения об образовании таких отходов и обращении с ними. Кроме того, в ней будут содержаться сведения об индивидуальных предпринимателях, юридических лицах, имеющих лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, а также сведения об объектах, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов.

Плату за услуги в сфере обращения с отходами I и II классов опасности предлагается определять путем государственного тарифного регулирования.

Также законопроектом предусмотрено создание единой информационной системы учета и контроля отходов I и II классов опасности.

Кроме того, законопроект не будет запрещать индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам накапливать отходы, обрабатывать, обезвреживать, утилизировать и размещать самостоятельно либо передавать их федеральному оператору. То есть, федеральный оператор не будет монополистом в этой области.

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский, сопредседатель Экспертного совета по развитию промышленности и инновационных технологий по переработке отходов производства и потребления ГД РФ подчеркнул, что значение этого законопроекта трудно переоценить. В первую очередь, потому что он ограничивает загрязнение окружающей среды чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами.

Депутат отметил, что его коллега по фракции партии «Единая Россия», председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в своем докладе рассказал, что при попадании в окружающую среду каждая обычная пальчиковая батарейка отравляет 20 кв. м почвы или 40 литров воды. Почва восстанавливается 30-40 лет. «А вот если в почву попадут еще более опасные отходы, первого класса, например, ртутные градусники или люминесцентные лампы, то экосистема не восстанавливается уже никогда, - подчеркнул Александр Козловский и добавил: «Понятно, что без наведения строжайшего порядка в этой сфере нам грозит экологическая катастрофа. И начинать его наведение необходимо с упорядочивания всей системы обращения и сбора этих сверхопасных отходов».

Добавим, что этими функциями предлагается наделить корпорацию «Росатом», имеющую необходимые компетенции, опыт, мощности и кадровый ресурс. Федеральный оператор создает и налаживает учет и контроль в области обращения с отходами 1 и 2 класса, создает единую федеральную систему обращения с такими отходами, обеспечивает экологически безопасное обращение с опасными отходами совместно с действующими участниками отрасли, создает современную инфраструктуру по обращению с отходами 1 и 2 класса и обеспечивает необходимыми мощностями весь объем образующихся отходов.