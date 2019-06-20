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Жириновский призвал укрупнить регионы и переименовать Петербург

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград. Выступая на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог, политик призвал объединить регионы России для создания единого производственно-транспортного механизма, передает ТАСС.

«Много - 85, [надо сделать] 40 губерний по 5 млн [жителей], легче управлять», - сказал Владимир Жириновский.

По его мнению, объединение должно коснуться Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Три правительства в Москве: федеральное, городское и областное, сплошные чиновники, шлагбаумы. Одно правительство, и вывести его в Новую Москву, в Коммунарку», - предложил Владимир Жириновский. Он считает, что расположение федеральных министерств в высотном здании в центре столицы опасно в случае ЧП. Кроме того, лидер ЛДПР призвал северную столицу «по-русски назвать - Петроград».

Как отметил Жириновский, тема укрупнения напрямую связана с дорожной тематикой: «Как строить дорогу, если кончается субъект через 100 км и там другой субъект, другой бюджет». «Мы почти 100 лет строили хорошие дороги на окраинах, а надо было строить в центре», - отметил также парламентарий, назвав это политическим решением. «Мы [в советское время] газ отдали национальным окраинам, а центр оставили без газа, это ведь главная причина того, что произошло в 1991 году, и сегодня, видимо, мы слабо используем территориальное конкурентное преимущество», - считает Жириновский.