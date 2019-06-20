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Назначен новый глава Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил руководителя управления Росприроднадзора по Самарской области Махмуд-Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее президент принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, передает РИА «Новости». Путин встретился с главой региона, который отчитался о проделанной работе и лично попросил об отставке. Евкуров заявил Путину, что «нужна новая команда, новые люди».