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При крушении в Бурятии пассажирского самолета погибли люди. ВИДЕО

В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет «Ан-24» авикомпании «Ангара», сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.

Источник: РИА «Новости»

Как пишет РИА «Новости», 2 пилота погибли. По данным спасателей, еще 19 человек госпитализировали. Всего на борту было 43 пассажира, среди них один ребенок.

Глава республики поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Утром в четверг «Ан-24» вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ. После взлёта отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

«По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета», - рассказал Фишев.

Восточно-Сибирское СУ СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности.

Расследованием займутся также МАК и территориальное управление Росавиации.

Кроме того, после аварии девятнадцать человек доставили в больницу, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС района.

Он отметил, что ЕДДС собирает информацию о пассажирах самолета.

Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев 27 июня сообщил, что пассажирский самолет «Ан-24» авикомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, по его словам, два пилота погибли, семь человек пострадали. Спасены 43 человека.

Источник: РИА «Новости»