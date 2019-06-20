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В России и мире

Россияне стали реже покупать витамины

27.06.2019 09:52|ПсковКомментариев: 0

Россияне стали реже покупать в витамины, в частности, из-за роста цен на БАДы, что может негативно сказаться на здоровье граждан, большинство из которых испытывают дефицит необходимых для организма элементов. Об этом пишут «Известия».

За последний год биодобавки подорожали на 17%, цена за упаковку которых в среднем составляет 190 рублей. Повышением стоимости производители, в частности, пытаются компенсировать падение продаж витаминов в аптеках, что на деле им удается, так как БАДы не являются лекарственными средствами и государственного регулирования цен на них нет.

Однако специалисты опасаются, что такая тенденция к росту цен негативно скажется на здоровье россиян, потому что в будущем не каждый сможет позволить себе приобрети биодобавки. По словам руководителя научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александра Батурина, дефицит витаминов из-за неправильного питания сегодня есть у большинства граждан РФ.

Наиболее заметна нехватка витамина D, который помимо биодобавок можно получить, употребляя мясо, рыбу, а также пребывая на солнце, что позволяет организму синтезировать его самостоятельно. Однако из-за того, что большую часть года в России пасмурно, гражданам необходимо восполнять нехватку витамина D искусственно, в частности за счет добавления в рацион БАДов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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