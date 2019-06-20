В России и мире

Расходы на охрану окружающей среды в регионах снизились почти на 20%

В начале года регионы России резко, почти на 20%, снизили расходы на охрану окружающей среды. Об этом пишут «Известия».

Фактически это единственная статья в структуре трат консолидированных бюджетов субъектов РФ, которая подверглась урезанию.

Такие данные содержатся в «Мониторинге экономической ситуации», который подготовлен экспертами института Гайдара и РАНХиГС. Причем сокращение средств, направляемых на экологию, происходило на фоне увеличения остальных расходов регионов. Наиболее высокими темпами росли траты на коммунальное хозяйство, средства массовой информации и поддержку экономики.

Эксперты, опрошенные «Известиями», полагают, что данные мониторинга свидетельствуют о приоритетах бюджетной политики регионов и особенностях реализации нацпроектов.

По итогам четырех месяцев 2019 года сохранилась тенденция относительно высоких темпов роста доходов и более низких темпов роста расходов консолидированных бюджетов регионов, отмечается в «Мониторинге экономической ситуации». Это позволяет даже наименее обеспеченным субъектам сокращать долговую нагрузку и формировать резервы для финансирования мероприятий в рамках национальных проектов, пришли к выводу авторы документа.