В России и мире

Умер лидер группы «Високосный год»

В возрасте 46 лет ушел из жизни основатель и лидер группы «Високосный год» Илья Калинников, автор песен «Метро», «Тихий огонек», «Лучшая песня о любви», «Шестой день осени» и других. Об этом сообщили директор коллектива Алексей Кан в фейсбуке и музыкальный критик Борис Барабанов. Об этом пишет «Газета.ру». Причиной смерти стала остановка сердца, музыкант скончался в московской больнице 25 июня.



Группа «Високосный год» появилась в подмосковном Фрязино в 1990 году, но пик ее популярности пришелся на начало нулевых — главные хиты, искренние и проникновенные, стали крутить на радио, а композиция «Тихий огонек» стала заставкой для популярного сериала «Дальнобойщики». Первый и единственный альбом, «Который возвращается», был издан в 2000 году, тогда же группа приняла участие в записи «Рождественских вечеров» Аллы Пугачевой. В последующие годы коллектив изредка давал концерты в регионах, а в 2014 году неожиданно попал в список участников «Нашествия». Еще в 2005 году Калинников рассказывал в интервью «Эхо Москвы» о двух записанных и неизданных альбомах, но спустя много лет они так и не увидели свет.