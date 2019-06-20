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Россельхознадзор заявил, что оснований для роста цен на молочную продукцию нет

Оснований для беспокойства относительно перебоев с поставками молочной продукции и повышения цен в России нет, заявили в Россельхознадзоре, сообщает РИА Новости.

С 1 июля должен вступить в силу приказ Минсельхоза, обязывающий поставщиков оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию и вносить их в единую систему «Меркурий». Ветсертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое будут внесены в систему с 1 ноября текущего года.

Наличие электронных документов станет обязательным, в частности, для сгущённого молока и сливок, сливочного масла, сыров.

В Россельхознадзоре отмечают, что включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, может помочь в борьбе с фальсификатом.

Сейчас системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» пользуются производители мясной и рыбной продукции и, как подчёркивают в ведомстве, перебоев в торговле, как и повышения цен, именно из-за внедрения электронной ветеринарной сертификации, не произошло.