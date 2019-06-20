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В России открылась горячая линия для сообщений о нарушениях в сфере детского отдыха

В Общественной палате (ОП) РФ открылась горячая линия по мониторингу ситуации с детским отдыхом. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Общественной палаты, линия функционирует с 26 июня.

Источник: pixabay.com

«Лето - это время детских лагерей и турпоходов, дети и их родители могут столкнуться с разными ситуациями. Например, недавно был случай, когда родители купили путевки в детский лагерь “Горки”, привезли туда детей, а на месте оказалось, что он закрыт. Могут быть и разные нарушения - в том числе связанные с мерами безопасности», - рассказала председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Кроме того, председатель комиссии добавила: «В случае поступления жалоб мы будем оперативно связываться с Роспотребнадзором, с другими ведомствами, а в случае необходимости - с руководством регионов с тем, чтобы оперативно решать все возникающие проблемы».

По словам общественницы, горячая линия также поможет в создании программы доступного и безопасного отдыха для детей.

«Мы будем анализировать работу лагерей, выявлять проблемные точки и обсуждать пути их решения - вместе с общественниками, экспертами и представителями органов власти», - заключила Елена Сутормина.

Телефон, по которому граждане могут сообщать о любых нарушениях в сфере обеспечения детского отдыха: +7 (800) 737-77-66. Кроме того, соответственные жалобы можно оставлять и на сайте Общественной палаты РФ.