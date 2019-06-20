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Российских школьников начнут обучать патриотизму по-новому

Для российских учащихся школ будет составлен специальный список рекомендуемых к изучению произведений. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры, передает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС.

В частности, программа «Культурные нормативы школьников» будет включать семь направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. В каждый из них войдут как мировые, так и отечественные произведения.

Как подчеркнули в ведомстве, их отбор производился по культурной и исторической значимости, а также по отражению в них гражданско-патриотических, общечеловеческих, общенациональных и этических ценностей.

Применять программу начнут с 1 сентября текущего года в восьми пилотных регионах: в Республиках Татарстан и Коми, а также в Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях и Ставропольском крае. На данный момент списки направлены на экспертизу в Литературный институт, российское отделение Международного совета музеев и в творческие союзы.

Инициатива будет осуществлена в рамках программы «Современная школа» нацпроекта «Образование», на которую выделено 295,1 миллиарда рублей. Согласно плану, до 2024 года в школах страны предполагается внедрить новые методы и программы обучения. Также в общеобразовательных учреждениях будет организовано около 230 тысяч новых мест, откроются 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Кроме того, планируется ликвидировать многие старые форматы — например, третью смену. К учебному процессу будут привлечены родители учеников и общественные объединения.