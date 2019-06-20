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В России и мире

Власти задумали ввести контроль за расходами россиян

27.06.2019 17:00|ПсковКомментариев: 1

Минэкономразвития предлагает ввести контроль за расходами физических лиц в целях борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости и замдиректора департамента инвестиционной политики ведомства Бэллу Панину.

По ее словам, это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, ведь «не все ее поддерживают». «Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», — констатировала замглавы департамента.

Панина также напомнила, что, по данным Росстата, доля теневого сектора составляет 12-14 процентов от всего экономического оборота страны. Подробности инициативы с контролем расходов она раскрывать отказалась, пояснив, что идея еще сырая.

Источник: Псковская Лента Новостей
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