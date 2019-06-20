В России и мире

Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд

Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России.

Таким образом, объем международных резервов уже третью неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы выросли на 1,1% «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Также ЦБ сообщил, что доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 июня 2019 года выросла до 30% против 27,8% по итогам апреля.