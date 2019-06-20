В России и мире

В России ужесточат контроль качества донорской крови

Контроль качества донорской крови будет усовершенствован в России, в частности, за счет проверки ее компонентов во всех без исключения случаях донации. Постановление об утверждении правил заготовки соответствующих биоматериалов подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, сообщают «Известия» со ссылкой на аппарат правительства.

Так, на национальном уровне вводятся обязательные исследования всей донорской крови молекулярно-биологическими методами (с помощью ПЦР-диагностики. — Ред.) на ВИЧ и гепатиты В и С, что позволит уже на первые сутки выявить наличие инфекции, даже если донор о ней не знает. Раньше такой контроль применялся только в отношении короткоживущих компонентов, в частности тромбоцитов.

Кроме того, особое внимание в новых правилах уделяется клиническому использованию компонентов крови. Теперь будет определен круг лиц, которые имеют право осуществлять переливания. Также ужесточаются требования к ведению документации на всех этапах работы с донорским биоматериалом и его компонентами.

Усиление лабораторного скрининга и другие меры по ужесточению контроля качества позволят сделать конечный продукт более безопасным для пациентов. Риск заразиться опасной инфекцией будет сведен к нулю. Новые правила заменят устаревший технический регламент, который устанавливал требования к крови и ее компонентам. Также будет расширена номенклатура компонентов крови, а с целью дальнейшего регулирования данной сферы будут учтены методы заготовки биоматериалов, которые появились за последние несколько лет.