В России и мире

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го, сообщают «Известия».

Это связано с тем, что россияне перестали закупаться впрок и больше посещают магазины у дома.

Еще одним фактором стали цены. Выяснилось, что раньше совершать покупки в гипермаркетах было выгоднее, чего не скажешь о нынешней ситуации.

Также, по мнению экспертов, свою роль могло сыграть и расположение крупных магазинов.