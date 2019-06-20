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В России и мире

Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату

28.06.2019 08:25|ПсковКомментариев: 0

Инженеры, свободно владеющие английском языком, зарабатывают на 12% больше, следует из результатов исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, сообщает РИА «Новости».

«Рыночный зарплатный коридор для инженеров без предъявления требований к знанию английского языка составляет 55 —80 тысяч рублей. Средний доход инженерно-технического работника в компаниях, предполагающих владение английским языком на разговорном или свободном уровне, возрастает до 60—90 тысяч рублей. Пиарщик, не владеющий английским, может рассчитывать на средний заработок 50 тысяч —90 тысяч рублей, знание иностранного языка повышает зарплату до 60 —100 тысяч руб. Средний зарплатный диапазон для клиентского менеджера без знания английского составляет 45 —65 тысяч рублей, разговорный или свободный уровень английского повысит средний заработок до 50—80 тысяч рублей», - говорится в исследовании.

По результатам исследования, вакансии для соискателей, свободно владеющих иностранным языком, бывают у трети компаний. Еще 2% работодателей заинтересованы в специалистах, владеющих двумя и более иностранными языками, 3% работодателей назвали знание иностранного языка преимуществом для трудоустройства на любую позицию в своей компании. Еще чуть более четверти респондентов (26%) считают знание иностранного языка преимуществом для ряда позиций в подборе.

Согласно данным, более трети соискателей (36%), свободно владеющих одним или несколькими иностранными языками, сталкивались при трудоустройстве с тестами на знание иностранного языка. Четверть опрошенных (25%) постоянно использует иностранный язык в работе, еще 17% — довольно часто, 4 из 10 — время от времени. Кроме того, что среди россиян, определивших свой уровень знания иностранного языка как "свободное владение", лишь 42% считают, их языковые навыки достаточны для работы в компании, где этот иностранный язык является рабочим.

«Гендерные различия в применении знания иностранных языков, выявленные Superjob: женщины, владеющие иностранным, чаще используют его в работе на постоянной основе (28% против 23% среди мужчин); зато мужчины более уверены в себе — 46% из них считают, что их языковых навыков достаточно для работы в компании, где иностранный язык является рабочим (среди женщин таковых — 36%)», - следует из текста.

Отмечается, что молодежь до 24 лет в силу небольшого жизненного и профессионального опыта реже сталкивалась с языковым тестированием: 26% против 40% среди соискателей от 45 лет. Старшее поколение свое языковые навыки оценивает наиболее оптимистично: каждый второй респондент от 45 лет считает, что его уровень знания языка позволяет работать в иностранной компании, вести переговоры и деловую переписку.

«Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты сталкиваются с языковыми тестами: 43% среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей против 30% среди респондентов с доходом менее 50 тысяч рублей. Постоянно применяют в работе знание иностранного языка 25% опрошенных с зарплатой от 80 тысяч рублей и 20% россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей. Практически каждый второй респондент с высоким доходом (49%) считает, что его уровень знания иностранного языка позволяет работать в иноязычной компании, среди опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей таковых лишь 26%», - говорится в тексте.

Согласно исследованию, среди россиян, владеющих иностранными языками на разговорном или свободном уровне, большинство знает английский. Второй по популярности — немецкий, третий — французский. За ними следуют испанский, итальянский и китайский языки.

Исследование проводилось с 1 по 31 мая, во всех округах РФ 225 населенных пунктов, исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала, размер выборки: 500 респондентов.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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