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Минздрав утвердил все региональные программы по развитию детского здравоохранения

Минздрав России разработал и утвердил 85 региональных программ в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение». Субъекты РФ уже приступили к их реализации, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения России Татьяну Яковлеву.

«Все программы по детскому здравоохранению уже утверждены. У нас контрольная точка в национальном проекте 1 июля. Мы проверили программы и отправили в регионы, и они у себя уже утвердили, и начинают реализовывать», - сказала она на всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов России.

Яковлева уточнила, что в программах расписаны все мероприятия, которые каждый регион должен реализовать в рамках нацпроекта, к определенным срокам. Минздрав, в свою очередь, будет контролировать выполнение заявленных мероприятий, в частности, сроки и релевантность распределения средств.

Особое внимание в программах также уделяется формированию школьной медицины. «Там расписано все четко по пунктам, когда будет специалист по школьной медицине, когда сангигиена появится в школе, сколько денег выделяется, и так далее», - добавила она.