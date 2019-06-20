В России и мире

В России ГИБДД создаст систему обучения родителей перевозке детей в автомобиле

В России госавтоинспекция в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» создаст программу обучения родителей правилам перевозки детей в автомобиле. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: РИА «Новости»

«Проект рассчитан на три года, в течение которых будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. В этом году тренинги пройдут в 30 городах всех федеральных округов России», - сообщили в российской Госавтоинспекции.

По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД России генерал-майора полиции Владимира Кузина, успешное выполнение программы поможет достичь цели нацпроекта по достижению нулевой смертности в ДТП к 2030 году.

Программа стартовала 28 июня в Калуге.

По данным статистики, из 167 тысяч аварий, произошедших в России в прошлом году, в 19,9 тысячи случаев участниками ДТП были дети, 21,7 тысячи детей пострадали и 628 - погибли.