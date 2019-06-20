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В России и мире

Российский продюсер Бари Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»

29.06.2019 00:41|ПсковКомментариев: 0

Российский продюсер Бари Алибасов объявил об обновлении состава группы «На-На». Как пишет портал «Известия», об этом 28 июня сообщил «Пятый канал».

Источник: РИА «Новости»

Он хочет добавить к участникам коллектива новых солистов. При этом Алибасов отметил, что на кастинге будет отдаваться предпочтение неординарным и творческим личностям.

«В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры - дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества», - подчеркнул он.

Напомним, в 1989 году Алибасов создал свой самый известный проект - группу «На-На». Коллектив стал одним из самых коммерчески успешных проектов отечественного шоу-бизнеса 1990-х годов.

Бари Алибасов вернулся к творческой деятельности после выписки из НИИ имени Склифосовского, куда был доставлен 4 июня после отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки он принял химикат за сок и выпил его. Врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Теги: #шоу #шоубиз
Источник: Псковская Лента Новостей
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