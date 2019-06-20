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Повышение пособия на детей обойдется бюджету РФ в 80 млрд рублей

Повышение пособия по уходу за детьми в малообеспеченных семьях будет обходиться бюджету в 70-80 млрд руб. ежегодно, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление министра труда и соцзащиты Максима Топилина. По его словам, сейчас готовится проект бюджета, куда будет заложена такая сумма. Сейчас на выплаты по пособиям государство направляет ежегодно 1,5 млрд руб.

Речь идет о пособии для семей с детьми в возрасте 1,5-3 лет. Сейчас оно составляет 50 руб. в месяц, эта мера была введена еще в 1994 году, и с тех пор сумма пособия ни разу не индексировалась.

Выплата будет увеличена до прожиточного минимума ребенка в регионе, пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев. Подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, отмечал он. «Фактически решение состоялось уже», - заверил президент Владимир Путин во время прямой линии 20 июня. Мера коснется 70% семей, уточнил он.

Решение по заложенной в бюджет сумме осталось «только оформить», заверил в свою очередь Максим Топилин, а действовать новая мера начнет с 1 января 2020 года. Семьи с детьми до полутора лет уже могут претендовать на получение пособия, равного прожиточному минимуму. «Более половины многодетных семей в стране находятся за чертой бедности, а доход трех четвертей семей с детьми составляет меньше двух прожиточных минимумов», - констатировал Дмитрий Медведев.

Средний прожиточный минимум по России в 2018-2020 ггодах превышает 10 000 руб. В 2018 году доходы ниже прожиточного минимума были у 18,9% населения (12,9 млн человек), за год их число сократилось на 300 000 человек. Бедность растет в основном среди семей с детьми - это наиболее уязвимая группа людей, предупреждали эксперты Высшей школы экономики.