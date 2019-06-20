В России и мире

Дальнобойщиков намерены лишать прав с конфискацией авто и груза за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав с конфискацией автомобиля и груза за перевес, так как тяжелый транспорт портит дорожное покрытие, об этом заявил сегодня, 29 июня, министр транспорта РФ Евгений Дитрих в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1», сообщает «Прайм».

Во время заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения, было принято решение ввести строгие санкции против недобросовестных водителей, которые перегружают свои автомобили.

«Договорились, что к таким будут особые меры, очень жесткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза», - подчеркнул Евгений Дитрих.

Ранее ассоциация автоперевозчиков грузов «Грузавтотранс» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, где предложила разделить ответственность за перегруз и возникающий в связи с этим ущерб дорожному полотну солидарно между грузовладельцем и грузоперевозчиком. Ассоциация отмечает, что по правилам возмещения вреда можно взыскать ущерб только с собственника большегруза, но по аналогии с кодексом торгового мореплавания и конвенцией о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов, можно сформировать практику привлечения в качестве соответчика собственника груза.