В России и мире

В Роструде рассказали о правах россиян, собирающихся в отпуск

В Роструде напомнили о правах тех жителей, кто собрался в отпуск. Как пишет «Российская газета», ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Право на удлиненный отпуск, например, продолжительностью 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений. А директора и воспитатели детских садов уходят в отпуск на 42 календарных дня.

При этом, как сказано в Трудовом Кодексе РФ, по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Но необходимо помнить, что хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Если работодатель все же решит сам разделить отпуск своего работника на части, то он нарушит Трудовой Кодекс РФ. За такое самоуправство грозит либо предупреждение, либо наложение административного штрафа: на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до 50 тысяч рублей. А в случае повторного нарушения возможна дисквалификация должностного лица.

Кстати, работодатель также не имеет права не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на вредных и опасных производствах. А мужа, жена которого находится в отпуске по беременности и родам, должны отпускать в очередной отпуск в любое удобное время.