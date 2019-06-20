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Появилась информация о самых низких и высоких тарифах на ЖКХ в регионах России

СМИ опубликовали информацию о самых низких и высоких тарифах на ЖКХ в регионах России. Об этом пишет ТАСС.

Так, жители Республики Дагестан потратили по итогам 2018 года меньше всего денег на услуги ЖКХ - в среднем 5487 рублей в год или 457 рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети «FinExpertiza». Примерно такие же небольшие платежи отмечены в Республике Тыва - 5740 рублей в год или 478 рублей в месяц, и в Республике Ингушетия - 5852 и 488 рублей.

Наиболее высокие тарифы на коммунальные услуги зафиксировали в Магаданской области - 42 132 рублей в год или 3511 рублей в месяц. Потом следуют Камчатский край (41 041 рублей в год или 3420 рублей в месяц), Мурманская область (36 032 или 3003 рублей), Чукотский АО (33 000 или 2774 рублей) и Московская область (31 288 или 2607 рублей).

Эксперты отметили, что такая часть рейтинга вполне ожидаема, поскольку речь идет главным образом об удаленных территориях Севера и Дальнего востока, где проживает меньше человек, а условия климата более суровые.

«Инфраструктура ЖКХ разбросана по большой территории и, как следствие, огромные затраты на ее содержание и функционирование ложатся на небольшое количество потребителей», - пояснили эксперты и добавили, что из-за особенностей климата жители отдаленных территорий потребляют больше отопления и электроэнергии чем те, кто проживает в более комфортных погодных условиях.