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Ученые описали предсмертные переживания человека

Около 10% людей в опасных ситуациях испытывают особые переживания, или «околосмертный опыт». Как пишут «Известия», к такому выводу пришла международная группа из датских, норвежских и немецких ученых. Они представили результаты работы на пятом конгрессе Европейской академии неврологии, сообщает портал «Medical Xpress».

Источник: «Depositphotos»

В исследовании участвовали добровольцы из 35 стран. Их привлекли через платформу краудсорсинга, отмечает «Федеральное агентство новостей». Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.

По рассказам добровольцев, кажущееся им предсмертным состояние связано с искаженным восприятием времени. Об этом рассказали 87% испытуемых. Еще 65% заявили об исключительной скорости мышления, 63% - об обострении чувств. Кроме того, 53% сообщили об ощущении нахождения вне своего тела. При этом 73% людей назвали эти эмоции неприятными. А 27% опыт понравился.

Напомним, 19 июня сообщалось, что ученые из Университета Купера в Кэмдене выяснили, что купание в морях и океанах может быть смертельно опасным для человека - в организм могут попадать бактерии «Vibrio vulnificus». Эти бактерии проникают в тело через открытые раны и в отдельных ситуациях провоцируют развитие некротического фасциита, который может привести к ампутации конечности или смерти инфицированного человека. Также их можно подцепить при употреблении в пищу морепродуктов.