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В России начали производство зенитных ракетных систем «С-500»

В России началось производство новейших систем противоракетной и противовоздушной обороны «С-500» («Прометей»), заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом пишет РИА «Новости».

«У нас уже сегодня начинает изготавливаться "С-500". Это более современный комплекс (чем «С-400» - ред), я бы не хотел рассказывать о нем», - сказал он в эфире программы «Действующие лица» на канале «Россия 1».

Глава «Ростеха» добавил, что Россия пока не будет продавать новейшее оружие «ни за какие деньги». Он добавил, что комплексы строятся в первую очередь для армии. По его словам, только после постановки на вооружение новых комплексов можно будет обсуждать их экспорт.

Напомним, зенитная ракетная система «С-500» («Прометей») относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Ракетная система «С-500» имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По характеристикам, «С-500» будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК «С-400» и его американского конкурента «Patriot Advanced Capability-3».

В апреле глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказывал, что разработка «С-500» находится в завершающей стадии, после чего начнется серийное производство. Позже, в июне, вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что система ПВО «С-500» появится в войсках в ближайшие годы.