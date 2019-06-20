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Следственный комитет: Врачей калининградского роддома подозревают в убийстве недоношенного младенца, чтобы не портить показатели

Врачей, работающих в калининградском роддоме, подозревают в убийстве недоношенного младенца, чтобы не портить «хорошую» статистику. Следствие предъявило обвинения в организации убийства ребенка и. о. главврачу и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу роддома № 4 в Калининграде, 30 июня сообщили ТАСС в Следственном комитете РФ (СК РФ).

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«На основании собранных доказательств было возбуждено и соединено с расследуемым новое уголовное дело в отношении и. о. главврача Елены Белой по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, пунктом «в» и частью 2 статьи 105 УК РФ («Организация убийства малолетнего»), а в отношении врача реаниматолога-анестезиолога «Регионального перинатального центра» Элины Сушкевич по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), - сказали в ведомстве. В СК добавили, что Сушкевич и Белой предъявлены обвинения. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее Беловой были предъявлены обвинения по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, она дала указание Сушкевич убить его. По мнению СК, это было сделано, чтобы не тратить на ребенка ресурсы больницы и не портить показатели медицинской статистики, а в дальнейшем получить должность главврача. Сушкевич, как утверждают следователи, ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего он умер. Чтобы скрыть следы, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери.

«Следствием не ставится самоцель привлечь к ответственности врача, но в данном случае причастность к гибели ребенка подтверждается собранными доказательствами и результатами проведенных экспертиз. Первостепенной целью является установление истины и привлечение к установленной законом ответственности всех виновных лиц в случае доказательства их вины. Проводится полноценное и всестороннее расследование, окончательную точку в расследовании поставит суд, который оценит представленные следствием доказательства», - подчеркнули в СК.