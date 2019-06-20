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Процесс ЕГЭ будет совершенствоваться, заявили в Минпросвещения

Процедуру сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) планируется усовершенствовать, это коснется организаторов и не скажется на выпускниках, сообщила замминистра просвещения Татьяна Синюгина РИА Новости.

По ее словам, кардинальных изменений в следующем году не произойдет, нововведения будут устанавливаться системно.

«Мы понимаем, что все изменения в этом вопросе требуют серьезной проработки, согласования, получения отклика от профессионального сообщества», — подчеркнула замглавы Минпросвещения.

Синюгина рассказала, что изменения затронут организаторов ЕГЭ и не коснутся сдающих.

Ранее руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что существенных изменений в процедуре сдачи экзамена в следующем году не будет. Он отметил, что совершенствуются технологии, но в плане заданий или минимальных баллов изменений не ожидается.