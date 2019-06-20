В Роспотребнадзоре дали советы по выбору молока

Специалисты Роспотребнадзора при выборе молока рекомендовали обращать внимание на состав, наименование, срок годности и дату изготовления продукта, сообщает Inforeactor.
Кроме того, на упаковке должно быть указано количество продукции в таре и название изготовителя.
В магазине молоко должно храниться в холодильных витринах, оборудованных термометром, при температуре ниже плюс 6 градусов Цельсия.
Эксперты не рекомендуют покупать молоко в повреждённых упаковках, а также в таре, на которой нечетко указана вышеперечисленная информация.
Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора советуют отказаться от покупки молока с рук на улице и у случайных продавцов.