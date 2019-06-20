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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору молока

Специалисты Роспотребнадзора при выборе молока рекомендовали обращать внимание на состав, наименование, срок годности и дату изготовления продукта, сообщает Inforeactor.

Кроме того, на упаковке должно быть указано количество продукции в таре и название изготовителя.

В магазине молоко должно храниться в холодильных витринах, оборудованных термометром, при температуре ниже плюс 6 градусов Цельсия.

Эксперты не рекомендуют покупать молоко в повреждённых упаковках, а также в таре, на которой нечетко указана вышеперечисленная информация.

Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора советуют отказаться от покупки молока с рук на улице и у случайных продавцов.