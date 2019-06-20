В России и мире

Эксперт рассказал, как жители Африки относятся к России

Граждане африканских стран высказываются за более тесное сотрудничество с Россией в экономической сфере. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко на секции «Российско-африканское гуманитарное сотрудничество: парламентское измерение» в рамках II Международного форума «Развитие парламентаризма», сообщает «Парламентская газета».

«Наше исследование показывает, что жители африканских стран желают возвращения России в этот регион. При этом в новом по сравнению с советскими временами качестве — как страны, несущей в первую очередь не идеологию, но взаимовыгодное практическое сотрудничество», — сказал он.

По словам эксперта, некоторые респонденты отмечали, что при правильном подходе Россия как наследник Советского Союза и страна, обладающая высокими технологиями, могла бы добиться в Африке большего успеха, чем западные государства, «до сих пор ассоциирующиеся в сознании многих африканцев с колониализмом и неоколониализмом».

II Международный форум «Развитие парламентаризма» проходит 1-3 июля по инициативе Государственной Думы. В этом году на форум приехали представители 132 государств.

Участие в мероприятиях принимают около 800 иностранных гостей, делегации 14 международных парламентских организаций. На первый форум в Москву приехали 19 спикеров, представляющих национальные парламенты, в этом году их почти в два раза больше — 41.