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Россия внесла в бюджет Совета Европы взнос в размере 33 млн евро

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниела Хольтгена. Сумма взноса составила около 33 миллионов евро.

Ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявлял, что Москва без промедлений внесет взнос, как только права ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы будут полностью восстановлены. Это произошло на прошлой неделе — ПАСЕ пригласила Россию к участию в июньской сессии, а 26 июня приняла резолюцию, подтверждающую ее права в полном объеме. После этого российская делегация вернулась к полноформатной работе в ассамблее.

Напомним, Москву лишили основных прав в Парламентской ассамблее пять лет назад — из-за событий на Украине и вокруг Крыма. После этого санкции только ужесточались.

Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил полтора миллиона евро.

Весной ПАСЕ подготовила резолюцию, приглашающую Москву вернуться. Некоторые члены ассамблеи высказали крайнее возмущение: Киев, Тбилиси и Лондон подготовили более 200 поправок к документу, но принята была лишь одна, после чего голосование прошло в пользу России.