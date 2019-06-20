В России и мире

Российская компания «АвтоВАЗ» приостанавливает производство

Российская компания «АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей на обеих площадках: в Тольятти и Ижевске. Как пишет РИА «Новости», со ссылкой на сообщение компании, работу приостановят с 3 июля.

Источник: РИА «Новости»

«Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (город Нижний Новгород). "АвтоВАЗ" делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства», - заявили в компании.

При этом «АвтоВАЗ» оставляет за собой право взыскать с поставщика понесенные убытки.

В сообщении подчеркивается, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей «Lada» в дилерской сети. О возобновлении производства компания обещает сообщить дополнительно.

Напомним, группа «АвтоВАЗ» входит в альянс «Renault - Nissan - Mitsubishi» и выпускает автомобили под четырьмя брендами: «Lada», «Renault», «Nissan», «Datsun». Производственные площадки группы расположены в Тольятти (АО «АвтоВАЗ») и в Ижевске (ООО «Лада Ижевск»). Чистая прибыль компании по МСФО за прошлый год составила 5,861 миллиарда рублей.