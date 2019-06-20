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В Североморске начали обследовать аппарат после ЧП с гибелью 14 подводников

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным после ЧП с научно-исследовательским подводным судном, где в результате пожара погибли 14 моряков, заявил, что в настоящее время проводятся мероприятия по обследованию этого корабля и установление причин произошедшего. Об этом пишет РИА «Новости».

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.

«14 моряков погибли, решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на базе в Североморске. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего», - сказал Шойгу.

По словам Шойгу, расследование причин ЧП возложено на комиссию под руководством главнокомандующего ВМФ.

Президент РФ Владимир Путин принес соболезнования семьям погибших и поручил Сергею Шойгу оказать им помощь и поддержку.