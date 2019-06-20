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В петербургском кафе отравилось шаурмой 53 человека

Число обратившихся в больницу из-за отравления шавермой в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 53, сообщает городское управление Роспотребнадзора. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: РИА «Новости»

Ранее отмечалось, что, по данным на 1 июля, 31 посетитель и два работника кафе «Евро Кебаб» в Калининском районе обратились за медпмощью, из них были госпитализированы 28 человек. Среди заболевших 15 студентов Политехнического института, проживающих в общежитиях. В пробе соуса была обнаружена сальмонелла. Работа кафе была временно приостановлена.

«На 2 июля зарегистрировано 53 пострадавших в кафе "Евро Кебаб", из них 31 находится в инфекционном стационаре», - говорится в сообщении.

Ведомство продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении поставщиков куриных яиц и полуфабрикатов. Управление также сообщает, что готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения морального и материального вреда.