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Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны

Часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти. Как сообщают «РИА Новости», об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском судне.

Напомним, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.

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«Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы. На научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-Морского Флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти», - сообщил Шойгу.