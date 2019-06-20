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Мать и отца в Ленобласти подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери

Супружеская пара из Всеволжского района Ленинградской области подозревается в изнасиловании дочери. Об этом пишет «Российская газета».

Источник: pixabay.com

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, дочери - 16 лет. В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». А когда началось расследование происшедшего, следователи выяснили, что супруга злоумышленника не только не пыталась помешать преступлению, но и оказывала пособничество. В отношении женщины также возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

По версии следствия, преступление произошло в частном жилом доме.

«Отец изнасиловал дочь, а женщина содействовала совершению данного преступления», - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что мужчину и его супругу проверят на причастность к совершению похожих преступлений.