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Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений, пишет «Российская газета».

Минсельхоз разработал проект постановления правительства, где просит наделить его полномочиями регулятора данной сферы, чтобы развивать производство и увеличить поставки переработанной продукции на экспорт.

В пояснительной записке к документу сказано, что дикорастущие пищевые ресурсы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом, а сфера их переработки и оборота является «экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста». Следовательно, у отрасли должен быть единый хозяин. Но при прежнем министре Александре Ткачеве предполагалось, что эта сфера деятельности «является перспективной для малого бизнеса», а малый бизнес - это сфера регулирования местных властей.