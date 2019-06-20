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Пожар на складе Jim Beam уничтожил 7 млн литров виски

Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек алкогольного напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает РИА Новости.

Пожар начался в ночь на среду сразу на двух складах, где хранились бочки с сырьем для бурбона (вид виски из кукурузы). Пожарным удалось потушить только один из объектов. Глава экстренной службы округа Вудфорд Дрю Чандлер сообщил, что пожар на втором складе продолжается и, по его оценке, уничтожил не менее 45 тысяч бочек виски.

Предполагается, что причиной возгорания складов стала молния.